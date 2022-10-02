«Зенит-Казань» одержал первую победу в сезоне-2022/2023 ЧР по волейболу

Казанский «Зенит» на своей площадке в трёх сетах уверенно переиграл оренбургский «Нефтяник» в рамках 1-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Казанские волейболисты оказались сильнее своих соперников со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:17).

В следующем туре национального чемпионата «Зенит-Казань» сойдётся с «Новой», а оренбургский клуб дома примет санкт-петербургский «Зенит». Обе встречи запланированы на 8 октября и начнутся не ранее 16:00 по мск.

2 октября в рамках ЧР по волейболу также встретятся «Белогорье» (Белгород) и «Газпром-Югра» (Нижневартовск).

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«Зенит» (Казань) – «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:17).