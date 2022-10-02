Сборная Италии обыграла Нидерланды в последнем матче группы на женском ЧМ по волейболу
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Итальянские волейболистки одержали победу над командой Нидерландов на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Сборная Италии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:13, 22:25, 25:16, 25:21). Самым результативным игроком встречи с 19 очками в активе стала представительница Италии Элена Пьетрини. В составе соперников 18 очков набрала доигровщица Ника Далдероп.
ЧМ-2022 (ж). Группа A. 5-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 3
Италия
Помимо Италии и Кении, в группе A также выступают Нидерланды, Бельгия, Камерун и Пуэрто-Рико. Во второй группой этап вышли сборные Бельгии, Италии, Нидерландов, Пуэрто-Рико.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.
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