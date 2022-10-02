Экс-чемпион мира по шахматам оценил отказ Магнуса Карлсена играть с Непомнящим за титул

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник оценил отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена играть с россиянином Яном Непомнящим за титул чемпиона мира.

«Это его право, хочет – играет, не хочет – не играет. У меня лично, когда я был чемпионом мира, было ощущение какой-то ответственности, чувство, что я чем-то обязан. Но это абсолютно внутреннее ощущение, это не единственный правильный подход. У Магнуса нет этого чувства, он и в интервью об этом сказал. Это абсолютно нормально, это его точка зрения.

Понятно, что это немного девальвирует титул, потому что сам Магнус-то остаётся. Он же не закончил играть, все видят, что он на первом месте в мировом рейтинге и так далее. Но так сложилось. Он великий игрок, и я думаю, что он в какой-то момент ещё вернётся и сыграет с чемпионом мира. Сразу или не сразу, но я уверен, что это произойдёт. А в целом люди привыкнут к этой ситуации. Не думаю, что это имеет очень большое значение», — сказал Крамник в эсклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Полное интервью с Владимиром Крамником читайте на «Чемпионате» завтра, 3 октября.