«Локомотив» уверенно переиграл «Уралочку-НТМК» во 2-м туре ЧР по волейболу среди женщин

Калининградский «Локомотив» на домашней арене легко расправился с «Уралочкой-НТМК» из Екатеринбурга в рамках 2-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин. Действующий чемпион оказался сильнее соперника со счётом 3:0 (26:24, 25:17, 25:19).

Калининградские волейболистки одержали вторую победу подряд. До этого «Локомотив» одолел «Заречье-Одинцово» — 3:1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:15). Команда идёт в группе лидеров с шестью очками. «Уралочка-НТМК» на старте национального чемпионата в пяти сетах обыграла «Спарту» — 3:2 (18:25, 22:25, 25:16, 25:11, 17:15).

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«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – 3:0 (26:24, 25:17, 25:19).