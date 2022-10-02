«Локомотив» уверенно переиграл «Уралочку-НТМК» во 2-м туре ЧР по волейболу среди женщин
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Калининградский «Локомотив» на домашней арене легко расправился с «Уралочкой-НТМК» из Екатеринбурга в рамках 2-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин. Действующий чемпион оказался сильнее соперника со счётом 3:0 (26:24, 25:17, 25:19).
Калининградские волейболистки одержали вторую победу подряд. До этого «Локомотив» одолел «Заречье-Одинцово» — 3:1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:15). Команда идёт в группе лидеров с шестью очками. «Уралочка-НТМК» на старте национального чемпионата в пяти сетах обыграла «Спарту» — 3:2 (18:25, 22:25, 25:16, 25:11, 17:15).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – 3:0 (26:24, 25:17, 25:19).
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