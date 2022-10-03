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Дэй победил Аллена в финале снукерного турнира British Open 2022

Дэй победил Аллена в финале снукерного турнира British Open 2022
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Завершился финальный матч турнира по снукеру British Open 2022, который проходил в Милтон-Кинсе (Великобритания). В решающем матче турнира представитель Уэльса Райан Дэй отпраздновал победу над североирландцем Марком Алленом со счётом 10:7.

Напомним, Дэй в полуфинальном матче турнира одержал победу над англичанином Робби Уильямсом. По ходу матча Дэй уступал со счётом 2:4, но затем взял три фрейма подряд и вышел вперёд, и в итоге взял верх в решающей партии – 6:5.

Аллен, в свою очередь, в своём полуфинальном матче одержал победу над представителем Таиланда Ноппоном Саенгхамом.

За победу в финале турнира British Open 2022 Дэй получит € 114 тыс. призовых. Аллен, в свою очередь, за второе место получит € 51 тыс.

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