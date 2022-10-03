Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийская чемпионка Анастасия Назаренко отметила получение американского паспорта. Фото

Олимпийская чемпионка Анастасия Назаренко отметила получение американского паспорта. Фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко показала, как решила отметить получение паспорта США.

Назаренко поделилась снимком в социальной сети:

Назаренко родилась 17 января 1993 года в самом западном городе России — Балтийске, который находится Калининградской области. Спортсменка имеет множество титулов и наград. Назаренко – олимпийская чемпионка 2012 года, трёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Универсиады-2013, трёхкратная чемпионка Европы. Наряду с этим имеет звание заслуженного мастера спорта России.

В 2012 году за высокие результаты на Олимпийских играх, проходивших в Лондоне, и за огромный вклад в развитие спорта чемпионке был вручён Орден Дружбы. В 2013 году Назаренко была удостоена Почётной грамоты Президента Российской Федерации за отличные показатели по итогам Универсиады в Казани.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022