Олимпийская чемпионка Анастасия Назаренко отметила получение американского паспорта. Фото

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко показала, как решила отметить получение паспорта США.



Назаренко поделилась снимком в социальной сети:

Назаренко родилась 17 января 1993 года в самом западном городе России — Балтийске, который находится Калининградской области. Спортсменка имеет множество титулов и наград. Назаренко – олимпийская чемпионка 2012 года, трёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Универсиады-2013, трёхкратная чемпионка Европы. Наряду с этим имеет звание заслуженного мастера спорта России.



В 2012 году за высокие результаты на Олимпийских играх, проходивших в Лондоне, и за огромный вклад в развитие спорта чемпионке был вручён Орден Дружбы. В 2013 году Назаренко была удостоена Почётной грамоты Президента Российской Федерации за отличные показатели по итогам Универсиады в Казани.