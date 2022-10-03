«Был безумно силён, но чуть сдал». Крамник — о сопернике Непомнящего по чемпионскому матчу

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник поделился мнением о китайском гроссмейстере Дин Лижэне, который в 2023 году станет соперником россиянина Яна Непомнящего в матче на первенство мира.

«Соперник очень сильный, но играет неровно. Дин может играть очень здорово, а потом провести слабую партию. Он немного потерял ту стабильность, которая была у него года три назад. Тогда, на мой взгляд, он реально был безумно силён, может быть, даже на уровне Карлсена, а сейчас чуть сдал. Но потенциал у него большой. Если он вернётся на тот уровень, который был у него три года назад, то будет очень грозным соперником. Но посмотрим.

Любой матч на первенство мира почти всегда примерно равный. Многое ведь зависит от правильности подготовки и понимания своих сильных и слабых сторон», — сказал Крамник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Крамником читайте здесь: