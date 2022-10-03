«Странная цель». Крамник оценил желание Карлсена первым в истории набрать рейтинг 2900

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник прокомментировал то, что действующий обладатель мировой короны Магнус Карлсен поставил себе цель достичь рейтинга 2900.
«Честно говоря, не думаю, что у него получится. Но в любом случае я не совсем эту цель понимаю. А если у него будет 2897, например, что тогда? Мне кажется, это надуманная цель. Завоевать титул как можно большее количество раз – это намного более широкий шаг в историю, чем рейтинг. Это его дело, конечно, но для меня странно, что человек отказывается от попытки завоевать титул в шестой раз. А потом, может, и в седьмой – это был бы суперрекорд, который мог бы сделать его объективно величайшим шахматистом мира за всю историю. Но он от всего этого отказался ради погони за 2900. Ну цифра и цифра, а чем, допустим, 2890 плохо? Мне это кажется немного странным.
Но для него, похоже, это имеет большое значение. Надо сказать, что он великий игрок во всех смыслах. И если его это мотивирует, то и замечательно. Он будет мотивирован, а мы все сможем увидеть, как он здорово играет в шахматы. Всем от этого только будет хорошо. Для меня цель странная, но это совершенно не важно. Главное, что его самого это радует», — сказал Крамник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Крамником читайте здесь:
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