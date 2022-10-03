В Польше заявили о невозможности принять россиян и белорусов на Европейских играх

Марцин Новак, президент Европейских игр 2023 года, заявил, что не видит возможности пригласить к участию в турнире российских и белорусских спортсменов. Европейские игры 2023 года пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля.

«Как по мне, нет возможности принять их (российских и белорусских спортсменов. — Прим. «Чемпионата») в Польше, потому что никто на это не согласится. Но, конечно, окончательное решение находится в руках Европейского олимпийского комитета.

Если они не смогут выступить в квалификационных соревнованиях, они не смогут стать участниками наших Игр. Однако решение зависит не от меня», — приводит слова Новака Inside the Games.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет порекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

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