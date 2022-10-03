Украинский волейбольный клуб из Львова провёл первый матч в чемпионате Польши
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Украинская команда «Барком-Кажаны» (Львов) сыграла свой первый матч в чемпионате Польши, уступив «Трефлу» из Гданьска со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 17:25).
На игре присутствовала мэр Гданьска Александра Дулькевич, а перед началом встречи прозвучали гимны Польши и Украины. Ранее идею выступления клуба в лиге поддержали 12 из 14 президентов польских клубов. Ещё двое воздержались, сообщает официальный сайт «Барком-Кажаны». В минувшем сезоне команда в третий раз подряд стала чемпионом Украины.
Теперь «Барком-Кажаны» вернётся в Краков, где волейболисты находятся ежедневно и проводят свои домашние игры. Первая из них состоится в среду, 5 октября. Соперником украинской команды станет «Ресовия» из Жешува.
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