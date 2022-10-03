Ирина Винер отреагировала на выдачу паспорта США чемпионке ОИ Анастасии Назаренко

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала то, что Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко получила паспорт США.

«Назаренко после Олимпийских игр в Лондоне уехала со своим любимым человеком, за которого вышла замуж. Естественно, что через столько лет получила гражданство», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Анастасия Назаренко – олимпийская чемпионка 2012 года, трёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Универсиады-2013, трёхкратная чемпионка Европы. Имеет звание заслуженного мастера спорта России. В 2012 году за высокие результаты на Олимпийских играх, проходивших в Лондоне, и за огромный вклад в развитие спорта чемпионке был вручён Орден Дружбы. В 2013 году Назаренко была удостоена Почётной грамоты президента Российской Федерации за отличные показатели по итогам Универсиады в Казани.

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