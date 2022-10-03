«Беспредел». Александра Горячкина — о смене формата турнира претендентов

Российская шахматистка Александра Горячкина заявила, что неправильно менять формат турнира претендентов после того, как его регламент был определён.

«Я не уверена, что турнир претендентов состоится. По нашей группе никакой информации нет. Как бы нас не опрокинули.

Я считаю смену формата турнира претендентов беспределом. С имеющимся положением о его проведении так его менять под свои желания неправильно», — приводит слова Горячкиной ТАСС.

Напомним, ранее женский турнир претендентов проходил в два круга. По новым правилам, установленным Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), турнир пройдёт по олимпийской системе.

В 2019 году Горячкина выиграла женский турнир претендентов, после чего проиграла Цзюй Вэньцзюнь (Китай) в матче за звание чемпионки мира.