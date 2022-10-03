В сборной России отреагировали на решение допустить мужчин в группы в синхронном плавании
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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на решение технического конгресса Международной федерации плавания (FINA) допустить мужчин до групповых выступлений в синхронном плавании. Ранее мужчинам можно было выступать только в смешанных дуэтах; в групповых выступлениях участвовали только женщины.
«Сейчас у нас идёт онлайн-конференция по решению, которое приняла FINA. Если мужчины войдут в группы по синхронному плаванию, то от этого спорт только выиграет. Пока рано что-либо комментировать, но на собрании мы обязательно разберёмся с этим вопросом», — приводит слова Покровской Sport24.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2023 года.
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