Польша и Эстония будут бойкотировать конгресс FIG из-за допуска России и Беларуси

Федерации гимнастики Польши и Эстонии приняли решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси, сообщает Inside the Games.
«Любое другое решение противоречило бы ценностям, в которые мы глубоко верим. Это также было бы несовместимо с позицией польского министерства спорта и туризма и огромной поддержкой среди поляков в санкциях против России и Беларуси. Хотя решение и было очевидным, оно не было принято легкомысленно.
Наша федерация сделает всё возможное, чтобы принять участие в подготовительных работах и поделиться своими взглядами на вопросы, которые будут обсуждаться в Стамбуле, но мы будем делать это из Варшавы», — прокомментировал бойкот генсек польской федерации Петр Дек.
До этого решение бойкотировать конгресс FIG приняли федерации Норвегии и Украины.
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