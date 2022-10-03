Польша и Эстония будут бойкотировать конгресс FIG из-за допуска России и Беларуси

Федерации гимнастики Польши и Эстонии приняли решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси, сообщает Inside the Games.



«Любое другое решение противоречило бы ценностям, в которые мы глубоко верим. Это также было бы несовместимо с позицией польского министерства спорта и туризма и огромной поддержкой среди поляков в санкциях против России и Беларуси. Хотя решение и было очевидным, оно не было принято легкомысленно.



Наша федерация сделает всё возможное, чтобы принять участие в подготовительных работах и ​​поделиться своими взглядами на вопросы, которые будут обсуждаться в Стамбуле, но мы будем делать это из Варшавы», — прокомментировал бойкот генсек польской федерации Петр Дек.



До этого решение бойкотировать конгресс FIG приняли федерации Норвегии и Украины.