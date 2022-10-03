Президент ФСГР отреагировал на бойкот Польшей и Эстонией конгресса FIG из-за России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что федерации гимнастики Польши и Эстонии приняли решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси.

«Да, мне известно, что Польша и Эстония будут бойкотировать. Каждая страна сама принимает решение об участии в конгрессе. Отмечу лишь, что 130 федераций зарегистрировались в качестве участников. Не хочу подливать масла в огонь, это их право», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

До этого решение бойкотировать конгресс FIG приняли федерации Норвегии и Украины.

Гимнастка Мельникова впервые пробует играть в теннис: