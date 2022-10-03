Президент ФСГР отреагировал на бойкот Польшей и Эстонией конгресса FIG из-за России
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что федерации гимнастики Польши и Эстонии приняли решение бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на мероприятие делегаций из России и Беларуси.
«Да, мне известно, что Польша и Эстония будут бойкотировать. Каждая страна сама принимает решение об участии в конгрессе. Отмечу лишь, что 130 федераций зарегистрировались в качестве участников. Не хочу подливать масла в огонь, это их право», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».
До этого решение бойкотировать конгресс FIG приняли федерации Норвегии и Украины.
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