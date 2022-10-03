Тренер сборной России: Польша и Эстония не диктуют моду. FIG не пойдёт у них на поводу
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о решении Польши и Эстонии бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG).
«Мы ничего другого не ожидали от этих стран. Это их проблемы. Не думаю, что конгресс пойдёт у них на поводу. Гимнастика в Эстонии очень слабая, в Польше тоже. Эти страны не диктуют моду. Возможно, будет какой-то сговор, но вряд ли будет бойкот со стороны Китая, Турции. Это те страны, с которыми у нас нормальные отношения. Мы общаемся со многими федерациями. Они говорят одно, делают другое, а потом заявляют, что их заставили», — приводит слова Родиненко «РИА Новости Спорт».
До этого решение бойкотировать конгресс FIG приняли федерации Норвегии и Украины.
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