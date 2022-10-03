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36-летний участник Лондонского марафона потерял сознание за 5 км до финиша и скончался

36-летний участник Лондонского марафона потерял сознание за 5 км до финиша и скончался
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Организаторы Лондонского марафона – 2022, который прошёл 2 октября, сообщили о смерти 36-летнего участника соревнований. Личность погибшего не разглашается.

Бегун потерял сознание за 5 км до финиша. Через три минуты на место происшествия приехала скорая. Участник был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

«С глубокой грустью подтверждаем смерть участника. Каждый, кто участвовал в организации Лондонского марафона, хотел бы выразить искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. Родственники попросили сохранить конфиденциальность, и никакие подробности не будут опубликованы в соответствии с их пожеланиями», — говорится в официальном заявлении оргкомитета соревнований.

Напомним, у мужчин Лондонский марафон выиграл кенийский легкоатлет Амос Кипруто.

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