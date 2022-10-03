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Сергей Карякин считает, что шахматисты имеют мало шансов выиграть партию у компьютера

Сергей Карякин считает, что шахматисты имеют мало шансов выиграть партию у компьютера
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Российский шахматист Сергей Карякин считает, что у шахматистов мало шансов в игре против компьютера или телефона.

«Мне захотелось сейчас пошутить, что во многих онлайн-турнирах я, кажется, играл против компьютера. Бывает, что соперники «читерят», особенно, когда ты их не видишь. Последний раз против компьютера в турнирной партии я участвовал в 2004 году, когда был матч сборной людей против сборной компьютеров, и я был единственный, кто выиграл отдельно взятую партию. Матч же был проигран людьми без шансов, и в целом после этого такие крупные турниры не проводились.

Объективно скажу, шансов немного сейчас, играя против компьютера или телефона. В лучшем случае делаешь ничью, редко. Машины тут нас «поработили», — приводит слова Карякина ТАСС.

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