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Расписание матчей женского чемпионата мира по волейболу 4 октября

Расписание матчей женского чемпионата мира по волейболу 4 октября
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Сегодня, 4 октября, на чемпионате мира по волейболу среди женщин стартует второй круг группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

4 октября. Расписание матчей второго группового этапа женского чемпионата мира по волейболу — 2022:

Группа E. Бельгия – Япония — 15:15
Группа F. Таиланд – Канада — 16:00
Группа E. Бразилия – Италия — 18:15
Группа F. США – Доминиканская Республика — 18:30
Группа F. Турция – Германия — 20:00
Группа E. Нидерланды –Аргентина — 21:15
Группа F. Польша – Сербия — 21:30.

Календарь матчей женского чемпионата мира по волейболу - 2022

Согласно регламенту, на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.

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