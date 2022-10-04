Украинский гимнаст попросил исключить его из сборной после непопадания в состав на ЧМ-2022

Украинский гимнаст Пётр Пахнюк остался недоволен непопаданием в состав команды на чемпионат мира 2022 года.

«Я не согласен с решением, не ставить меня на чемпионат мира 2022 в команду с аргументом главного тренера (Сартинского Г. Л.): «Мне нужно обкатывать молодежь». Для того как он говорит обо мне: «Так выступать может всегда»…я тренируюсь каждый день… Но то, кого ставят сейчас откровенный абсурд. Обкатывать можно на этапах кубка мира, коммерческих соревнованиях, а не на чемпионатах мира. Следующий раз он решит на Олимпийских играх обкатать гимнаста, каковы регулирования его действий?

Не хочу быть соучастником таких действий, за которые из денег налогоплательщиков направляют вторичный состав команды на ЧМ. И никакого влияния и регулирования его решений нет. Все оправдания, о коллективном решении тренеров (лично мой тренер Лаврухин в выборе команды права голоса не имел), приказы руководства (не думаю, что кто-то пойдет против реальных гораздо больших результатов на международных соревнованиях других гимнастов) и всё остальное, это надуманные вещи. Результаты моих соревнований, ребят из сборной, публично видны на международных соревнованиях. Откровенно говоря, это уровень на порядок выше команды на ЧМ-2022.

Одним словом, спортивный принцип в нашей команде разрушен одним лицом. Без реальной конкуренции ни один вид спорта существовать не может. Очевидно, что если на соревнования будут ставить выборочных гимнастов решением, а не соревнованиями, остальные рано или поздно не захотят принимать участие в таких командах. Чемпионат Европы 2022 для меня сложился не совсем удачно, и даже такое выступление объективно может усилить нашу команду», — написал Пахнюк в своей социальной сети.

К своему посту Пахнюк прикрепил заявление на с просьбой уволить его из национальной команды.