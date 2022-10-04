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«Всё ещё может поменяться 15 раз». Павел Тетюхин — о шансах России выступить на ОИ-2024

«Всё ещё может поменяться 15 раз». Павел Тетюхин — о шансах России выступить на ОИ-2024
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Доигровщик «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин высказался о шансах национальной команды выступить на Олимпиаде 2024 года, которая пройдёт в Париже (Франция). Напомним, в настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

«На Олимпиаду можно надеяться, но рассчитывать пока что нет. Прошлым летом мы не могли подумать, что может быть через год вот так — но это произошло. Через два года мы на Олимпиаду поедем или не поедем. За два года точно может всё поменяться 15 раз. Тут уже надо действовать по ситуации. Всё, что остаётся», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Тетюхиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 октября.

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