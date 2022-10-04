Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Павел Тетюхин назвал фаворитов мужского чемпионата России по волейболу

Павел Тетюхин назвал фаворитов мужского чемпионата России по волейболу
Комментарии

Доигровщик «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин рассказал, кого считает фаворитами предстоящего сезона чемпионата страны по волейболу.

«Я считаю фаворитами в новом сезоне «Зенит-Казань» и «Динамо». У остальных команд чуть поменьше шансов, даже у питерского «Зенита» и «Локомотива».

Плей-офф лично для меня будет интереснее, чем «Финал шести». Я рад его возвращению. Игра в плей-офф дома — это совсем другие эмоции, чем игра «Финала шести» на нейтральной площадке. В плей-офф будет важно психологически выдерживать на площадке соперника, играя при полных трибунах. Это, конечно, будет веселее и интереснее», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Тетюхиным читайте здесь:

«Ты уже не отвлекаешься на взрывы». Интервью с волейболистом сборной о жизни в Белгороде «Ты уже не отвлекаешься на взрывы». Интервью с волейболистом сборной о жизни в Белгороде
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022