Павел Тетюхин назвал фаворитов мужского чемпионата России по волейболу

Доигровщик «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин рассказал, кого считает фаворитами предстоящего сезона чемпионата страны по волейболу.

«Я считаю фаворитами в новом сезоне «Зенит-Казань» и «Динамо». У остальных команд чуть поменьше шансов, даже у питерского «Зенита» и «Локомотива».

Плей-офф лично для меня будет интереснее, чем «Финал шести». Я рад его возвращению. Игра в плей-офф дома — это совсем другие эмоции, чем игра «Финала шести» на нейтральной площадке. В плей-офф будет важно психологически выдерживать на площадке соперника, играя при полных трибунах. Это, конечно, будет веселее и интереснее», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Тетюхиным читайте здесь: