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«Неудовлетворительно». Волейболист сборной России раскритиковал организацию Спартакиады

«Неудовлетворительно». Волейболист сборной России раскритиковал организацию Спартакиады
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Доигровщик «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин заявил, что ему не понравилась организация Спартакиады.

«Неудовлетворительную оценку могу поставить. Как болельщику мне было бы очень обидно смотреть на свою команду, которая играет в Одинцове, где приходит пять человек поболеть за команду и ещё 10, чтобы посмотреть волейбол просто так. Без комментатора, с одной камерой, которая не крутит, не приближает, не показывает повторы. Мне было бы обидно как человеку, который хотел бы посмотреть ЧМ, увидеть вот эту трансляцию. Было про это много разговоров, что организация далека от безупречного и далека от того, что обещали и рекламировали. За это обидно — обещанного мы не получили», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Тетюхиным читайте здесь:

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