Сергей Шубенков выложил фото в свой день рождения на фоне живописного пейзажа

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил живописную фотографию на фоне гор. Сегодня, 4 октября, Шубенкову исполнилось 32 года.
«32», — подписал он снимок.
Фото: из личного архива сергея шубенкова
Помимо золота ЧМ-2015, завоёванного в Пекине (Китай), в активе Шубенкова три медали чемпионатов мира. В 2013 году в Москве он завоевал бронзу, а в 2017-м в Лондоне (Великобритания) и в 2019-м в Дохе (Катар) — серебро. Также он двукратный чемпион Европы, чемпион Европы 2013 года в помещении в беге на 60 метров с барьерами.
Напомним, в данное время российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований решением World Athletics.
Легкоатлетка Клишина впервые показала новорождённого сына:
- 4 октября 2022
-
11:39
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
06:00
-
03:09
-
00:50
- 3 октября 2022
-
23:21
-
21:50
-
20:51
-
18:16
-
16:13
-
15:52
-
15:01
-
14:48
-
13:30
-
12:49
-
12:23
-
11:05
-
10:53
-
10:46
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:00
-
08:15
-
06:19
-
01:32
- 2 октября 2022
-
23:31
-
22:30