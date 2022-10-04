Сергей Шубенков выложил фото в свой день рождения на фоне живописного пейзажа

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил живописную фотографию на фоне гор. Сегодня, 4 октября, Шубенкову исполнилось 32 года.

«32», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива сергея шубенкова

Помимо золота ЧМ-2015, завоёванного в Пекине (Китай), в активе Шубенкова три медали чемпионатов мира. В 2013 году в Москве он завоевал бронзу, а в 2017-м в Лондоне (Великобритания) и в 2019-м в Дохе (Катар) — серебро. Также он двукратный чемпион Европы, чемпион Европы 2013 года в помещении в беге на 60 метров с барьерами.

Напомним, в данное время российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований решением World Athletics.

Легкоатлетка Клишина впервые показала новорождённого сына: