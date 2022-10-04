Определились победители 1-го круга отборочных турниров корпоративного ЧР по шахматам

Завершился турнир среди компаний отрасли телекоммуникации, медиа и IT-технологии, услуги и образование. Этот турнир стал завершающим в первом круге отраслевых отборочных турниров в рамках корпоративного чемпионата России по шахматам.
1-е место в командном зачёте заняла команда «ВК» – 21 очко набрали в сумме 4 сильнейших участника команды: Алькаев Руслан (6 очков из 7 возможных), Алексеев Михаил, Елисеева Варвара и Жернов Андрей (по 5 очков каждый). 2-е место в командном зачёте у компании «Яндекс» – 16,5 очка набрали участники: Мордвин Юрий (5,5 из 7 возможных), Бадалян Шаварш (5), Че Андрей (4) и Виняйкин Андрей (2). 3-е место в командном зачёте заняла команда компании «Рамблер Групп» — 4 очка. Лучшие результаты показали Пузырёв Евгений, Петров Иван, Сучков Антон и Тарасов Сергей.
В личном зачёте лучший результат показал Алькаев Руслан из ООО «ВК», он набрал 6 очков из 7 и занял 1-е место. 2-е место занял Мордвин Юрий из ООО «Яндекс», он набрал 5,5 очка из 7. Далее сразу 4 участника набрали по 5 очков.
Полная турнирная таблица доступна для просмотра внутри игровой зоны.
Второй турнир среди компаний отрасли пройдет 16 октября в 11:00 мск. Отраслевой конкурс решения задач пройдёт 8 октября в 15:00 мск. Оба мероприятия пройдут на сайте.
Для участия в конкурсе, так же как в турнире, требуется лишь зайти под своим логином и паролем в игровую зону до начала мероприятия. Конкурсы проводятся без видеоконтроля.
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