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Российский скелетонист явился с вещами в военкомат, но получил временную отсрочку

Российский скелетонист явился с вещами в военкомат, но получил временную отсрочку
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Участник Олимпийских игр 2018 года российский скелетонист Владислав Марченков явился с вещами по повестке в военкомат, но получил временную отсрочку от призыва до 10 октября.

«Я сегодня пришёл в военкомат с вещами, как мне и было назначено раньше. Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена находится в положении. Они будут рассматривать эти документы, теперь я должен буду снова прийти 10 октября», — приводит слова Марченкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Марченков получил повестку о мобилизации, по которой 4 октября должен явиться на призывной пункт.

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