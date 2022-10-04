Бразильские волейболистки нанесли сборной Италии первое поражение на ЧМ-2022

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд начались матчи группового этапа. В 1-м туре в группе Е сборная Бразилии только на тай-брейке смогла одолеть команду Италии со счётом 3:2 (25:20, 22:25, 22:25, 25:11, 17:15).

Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Италии Паола Эгону, на счету которой 37 очков. В составе сборной Бразилии лучшей была доигровщица Габриэла Гимараес, принёсшая своей команде 30 очков.

Бразилия одержала пятую победу на чемпионате мира, но занимает третье место в группе E, уступая командам Италии и Японии, на счету которых также по пять побед в шести матчах, но больше очков. Отметим, что для сборной Италии это первое поражение на турнире, на предварительном этапе команда одержала пять побед в пяти матчах.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины

Группа Е. 1-й тур. Роттердам, Нидерланды

Италия – Бразилия – 2:3 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 15:17).