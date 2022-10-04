Бразильские волейболистки нанесли сборной Италии первое поражение на ЧМ-2022

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд начались матчи группового этапа. В 1-м туре в группе Е сборная Бразилии только на тай-брейке смогла одолеть команду Италии со счётом 3:2 (25:20, 22:25, 22:25, 25:11, 17:15).
Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Италии Паола Эгону, на счету которой 37 очков. В составе сборной Бразилии лучшей была доигровщица Габриэла Гимараес, принёсшая своей команде 30 очков.
Бразилия одержала пятую победу на чемпионате мира, но занимает третье место в группе E, уступая командам Италии и Японии, на счету которых также по пять побед в шести матчах, но больше очков. Отметим, что для сборной Италии это первое поражение на турнире, на предварительном этапе команда одержала пять побед в пяти матчах.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины
Группа Е. 1-й тур. Роттердам, Нидерланды
Италия – Бразилия – 2:3 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 15:17).
- 4 октября 2022
-
21:10
-
20:52
-
17:40
-
16:13
-
13:39
-
13:00
-
12:20
-
12:10
-
12:06
-
11:39
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
06:00
-
03:09
-
00:50
- 3 октября 2022
-
23:21
-
21:50
-
20:51
-
18:16
-
16:13
-
15:52
-
15:01
-
14:48
-
13:30
-
12:49
-
12:23
-
11:05
-
10:53
-
10:46