Сербские волейболистки одержали шестую победу на ЧМ-2022, разгромив Польшу

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд начались матчи группового этапа. В 1-м туре в группе F сборная Сербии уверенно обыграла команду Польши со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:18).

Самым результативным игроком матча стала доигровщица польской команды Оливия Розански, набравшая 17 очков. В составе сборной Сербии 14 очков в активе диагональной Тияны Бошкович. Йована Стеванович поставила четыре результативных блока и подала два эйса.

Сборная Сербии выиграла шестой матч на турнире и с максимальным результатом уверенно возглавляет группу F. У польских волейболисток три победы и седьмое место в подгруппе.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины

Группа F. 1-й тур. Лодзь, Польша

Сербия – Польша – 3:0 (26:24, 25:22, 25:18).