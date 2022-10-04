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Сербские волейболистки одержали шестую победу на ЧМ-2022, разгромив Польшу

Сербские волейболистки одержали шестую победу на ЧМ-2022, разгромив Польшу
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На чемпионате мира по волейболу среди женских команд начались матчи группового этапа. В 1-м туре в группе F сборная Сербии уверенно обыграла команду Польши со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:18).

Самым результативным игроком матча стала доигровщица польской команды Оливия Розански, набравшая 17 очков. В составе сборной Сербии 14 очков в активе диагональной Тияны Бошкович. Йована Стеванович поставила четыре результативных блока и подала два эйса.

Сборная Сербии выиграла шестой матч на турнире и с максимальным результатом уверенно возглавляет группу F. У польских волейболисток три победы и седьмое место в подгруппе.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины
Группа F. 1-й тур. Лодзь, Польша

Сербия – Польша – 3:0 (26:24, 25:22, 25:18).

ЧМ-2022 (ж). Группа F
04 октября 2022, вторник. 21:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Польша
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