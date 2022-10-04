Сергей Карякин выиграл первый круг блица на турнире «Шахматные звёзды» в Москве

В Москве в «Крокус Сити» завершился первый круг блица в рамках турнира «Шахматные звёзды — 2022». Лидерство захватил гроссмейстер Сергей Карякин, набравший шесть из девяти очков. Карякин выиграл пять партий, две свёл вничью, уступил Сергей Александру Морозевичу и Александре Горячкиной.
Морозевич и Владимир Крамник набрали по 5,5 очка и делят второе место. По пять очков на счету представителя Индии Раунака Садвани и россиянина Владислава Артемьева, который ранее стал победителем соревнований в рапид.
Второй круг пройдёт завтра, 5 октября.
Положение участников
1. С. Карякин — 6 очков из 9.
2-3. В. Крамник, А. Морозевич — по 5,5.
4-5. В. Артемьев, Р. Садвани — по 5.
6. Ф. Вальехо — 4,5.
7-8. А. Горячкина, Т. Раджабов — по 4.
9. Э. Инаркиев — 3,5.
10. Е. Лагно — 2.
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