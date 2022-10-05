Результаты первого игрового дня группового этапа женского ЧМ-2022 по волейболу

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд начались матчи группового этапа.
В группе Е по пять побед сразу у трёх команд – Италии, Японии и Бразилии. Единоличным лидером группы F является команда Сербии, выигравшая шесть матчей. По пять побед в активе команд США и Турции.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины
Группа Е. 1-й тур. Роттердам, Нидерланды
Япония – Бельгия – 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 25:22)
Италия – Бразилия – 2:3 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 15:17)
Нидерланды – Аргентина – 3:1 (22:25, 25:18, 25:12, 25:13)
Группа F. 1-й тур. Лодзь, Польша
Таиланд – Канада – 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 22:25)
США – Доминиканская Республика – 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:14)
Турция – Германия – 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)
Сербия – Польша – 3:0 (26:24, 25:22, 25:18)
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