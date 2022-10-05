Расписание матчей женского чемпионата мира по волейболу 5 октября

Сегодня, 5 октября, на чемпионате мира по волейболу среди женщин продолжается второй круг группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.



5 октября. Расписание матчей второго группового этапа женского чемпионата мира по волейболу — 2022:



Группа E. Италия – Япония — 15:15

Группа F. Таиланд – Германия — 16:00

Группа E. Китай – Пуэрто-Рико — 18:15

Группа F. Турция – Канада — 18:30

Группа F. Сербия – Доминиканская Республика — 20:00

Группа E. Бельгия –Аргентина — 21:15

Группа F. США – Польша — 21:30.



Согласно регламенту, на первом групповом этапе 24 команды были разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образовали группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.