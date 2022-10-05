Пловец-марафонец Лосев: на соревнованиях мы нормально общаемся с ребятами из Украины, США

Российский пловец на сверхдлинные дистанции Антон Лосев рассказал, как общается с соперниками с Украины и из США.

«В августе я был на Босфоре, участвовал в одном из топовых международных заплывов. Там было очень много украинцев, целая команда. И россиян тоже много. Я ожидал, что могут быть какие-то неприятные моменты, но на деле всё прошло мирно. Возможно, потому что в украинской команде были в основном девушки — их мужчины не могут выехать из страны. Конечно, с одной стороны это проще в плане конкуренции, но с другой — не хватало сильного соперника.

На соревнованиях мы все нормально общаемся с ребятами с Украины, из США, Европы. Да, всюду встречаются и неадекватные люди, но их меньшинство. Я думаю, спорт – один из инструментов объединения людей, с этой целью ведь и Олимпийские игры были созданы», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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