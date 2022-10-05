«Продукты сбрасывают в воду». Российский пловец-марафонец — о питании на длинной дистанции

Российский пловец на сверхдлинные дистанции Антон Лосев рассказал, как спортсмены питаются по ходу марафонов.
«Между пловцом и саппортом постоянная коммуникация, потому что по таймингу на больших дистанциях каждые 30 минут есть остановка на питание. Это выглядит так: я плыву, дышу в левую сторону, а с этой же стороны идёт лодка и с неё мне показывают: ещё пять минут – и будет питание. В нашем случае лодка была невысокая, поэтому еду подавали прямо с борта. Если сопровождает большая лодка, продукты цепляют к бутылке и на верёвке забрасывают в воду, потому что спортсмену лодку трогать нельзя, он должен быть всё время в воде. Вот так каждые полчаса остановка на 20–40 секунд, во время которой можно поговорить», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Лосевым читайте здесь:
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