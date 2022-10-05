Пловец-марафонец рассказал о влиянии международных санкций на любительский спорт в России

Российский пловец на сверхдлинные дистанции Антон Лосев рассказал, как, по его мнению, международные санкции влияют на отечественный любительский спорт.
«У нас есть свои мероприятия и в плавании, и в беге, и в триатлоне. Тот же IronStar, например, – это топовый триатлон в России, у него много локаций. В своё время, где-то в 2013–2014 году, организаторы IronStar хотели купить франшизу Ironman, но им тогда отказали, мол, маленькие ещё, надо подрасти. Так что будем развиваться сами. По моим наблюдениям, где-то на 10 процентов в год идёт прирост по количеству участников на наших, российских стартах. В принципе, Ironman – это просто бренд, а так на нашем триатлоне всё то же самое, те же дистанции. Поэтому я и говорю, что ничего критичного в любительском спорте не произошло. Пусть есть ещё какие-то ошибки, но над ними работают, и уровень мероприятий будет расти.
Другое дело, что сейчас есть трудности с экипировкой, с логистикой. Опять-таки, это касается в основном международных стартов. Раньше можно было по-быстрому съездить куда-то в Европу, а сейчас сложнее получить визу, да и путь немного дольше», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Лосевым читайте здесь:
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