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Чемпионка ОИ Ангелина Мельникова намекнула, что готова выступать под нейтральным флагом

Чемпионка ОИ Ангелина Мельникова намекнула, что готова выступать под нейтральным флагом
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Ангелина Мельникова намекнула, что готова выступать в нейтральном статусе, если в этом возникнет необходимость. В настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

«Не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне, странно. Двоякое чувство вызывают такие заявления. В принципе, мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом. Поэтому не знаю… Наверное, лучше всё-таки хоть как-то, но выступать…

Всё зависит от того, насколько в других видах спорта долгая карьера. Если у вас есть десятки лет, то вы можете ставить жёсткие условия и ждать. У нас есть короткий период, два-три года, когда ты на своём пике возможностей. Его упустить — и всё. Работа всей жизни – в никуда.

Эх, знаете, такая тяжёлая участь нам досталась! Помимо того что мы и так выступали долго без флага, сейчас новая напасть. И этому нет конца», — цитирует Мельникову «Спорт-экспресс».

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