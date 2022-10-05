«Чемпионат» присоединился к акции «Доброшрифт» в поддержку детей с ДЦП

«Чемпионат» присоединился к акции «Доброшрифт», целью которой является поддержка детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП).

Отметим, что каждую первую среду октября отмечается Международный день поддержки людей с диагнозом ДЦП. С 2019 года в России об этом рассказывает проект «Доброшрифт».

Миссия данного проекта – привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается. «Доброшрифт» — особенный шрифт, который был создан 33 детьми с ДЦП и адаптирован студией шрифтового дизайна «Паратайп» и «Студией Артемия Лебедева». На сайте «Доброшрифта» можно прочитать историю каждого ребёнка, создавшего свою букву, и сделать пожертвование.

Все средства, полученные в рамках проекта, будут направлены в пользу подопечных фонда «Подарок Ангелу». Акцию также поддерживают Газета.Ru, WMJ.ru, Passion.ru и Letidor.ru, входящие в Rambler&Co.