«Чемпионат» присоединился к акции «Доброшрифт» в поддержку детей с ДЦП

«Чемпионат» присоединился к акции «Доброшрифт», целью которой является поддержка детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП).
Отметим, что каждую первую среду октября отмечается Международный день поддержки людей с диагнозом ДЦП. С 2019 года в России об этом рассказывает проект «Доброшрифт».
Миссия данного проекта – привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается. «Доброшрифт» — особенный шрифт, который был создан 33 детьми с ДЦП и адаптирован студией шрифтового дизайна «Паратайп» и «Студией Артемия Лебедева». На сайте «Доброшрифта» можно прочитать историю каждого ребёнка, создавшего свою букву, и сделать пожертвование.
Все средства, полученные в рамках проекта, будут направлены в пользу подопечных фонда «Подарок Ангелу». Акцию также поддерживают Газета.Ru, WMJ.ru, Passion.ru и Letidor.ru, входящие в Rambler&Co.
- 5 октября 2022
-
13:15
-
12:20
-
12:04
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:11
-
09:50
-
08:52
-
08:15
-
08:01
-
00:12
- 4 октября 2022
-
23:43
-
23:13
-
21:10
-
20:52
-
17:40
-
16:13
-
13:39
-
13:00
-
12:20
-
12:10
-
12:06
-
11:39
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00