Свидлер высказался о деле Ниманна. Его подозревают в жульничестве более чем в 100 партиях

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер прокомментировал скандал вокруг американца Ханса Ниманна. Гроссмейстера подозревают в том, что он жульничал более чем в ста партиях в онлайн-турнирах.

«Расследование портала Chess.com выглядит убедительно. Меня устраивает всё, что собрано в их анализе.

Что касается читерства Ниманна, то никаких сомнений в жульничестве в онлайне нет — интрига осталась только в вопросе его игры за доской. К сожалению, доклад Chess.com не даёт окончательного ответа на этот вопрос.

Мне бы хотелось, чтобы читерство в онлайне воспринималось и наказывалось гораздо более серьёзно, чем есть на данный момент. Хоть и не уверен, что у большинства такая позиция, учитывая, что даже крупные шахматные функционеры утверждали, что это «серая зона», — сказал Свидлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.