Свидлер высказался о деле Ниманна. Его подозревают в жульничестве более чем в 100 партиях

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер прокомментировал скандал вокруг американца Ханса Ниманна. Гроссмейстера подозревают в том, что он жульничал более чем в ста партиях в онлайн-турнирах.
«Расследование портала Chess.com выглядит убедительно. Меня устраивает всё, что собрано в их анализе.
Что касается читерства Ниманна, то никаких сомнений в жульничестве в онлайне нет — интрига осталась только в вопросе его игры за доской. К сожалению, доклад Chess.com не даёт окончательного ответа на этот вопрос.
Мне бы хотелось, чтобы читерство в онлайне воспринималось и наказывалось гораздо более серьёзно, чем есть на данный момент. Хоть и не уверен, что у большинства такая позиция, учитывая, что даже крупные шахматные функционеры утверждали, что это «серая зона», — сказал Свидлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 5 октября 2022
-
13:15
-
12:20
-
12:04
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:11
-
09:50
-
08:52
-
08:15
-
08:01
-
00:12
- 4 октября 2022
-
23:43
-
23:13
-
21:10
-
20:52
-
17:40
-
16:13
-
13:39
-
13:00
-
12:20
-
12:10
-
12:06
-
11:39
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00