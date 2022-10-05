Джон Хиггинс: если О'Салливан уйдёт, я не буду держать его за руку и плакать, как Надаль

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру Джон Хиггинс высказался о завершении карьеры 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.

Свой прощальный матч Федерер сыграл в парном разряде на Кубке Лэйвера; его напарником был 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль. По окончании встречи Федерер и Надаль расчувствовались и не смогли сдержать слёз.

По словам Хиггинса, он не станет так делать, если карьеру завершит семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан.

«Каким игроком он был, каким великим чемпионом! Но, скажем так, если Ронни уйдёт, я не думаю, что буду держать его за руку и плакать [как Надаль]. Я никогда так не делаю.

Я думаю, что, если бы это было моё прощание, это могло бы быть просто рукопожатие, вот и всё, и я ухожу. Я не знаю, что бы я сделал, если бы Ронни попросил меня сыграть с ним в паре его последний матч», — цитирует Джона Mirror.

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