Победитель и призёр Олимпийских игр по борьбе получили повестки в военкомат
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что два спортсмена сборной России получили повестки в военкомат. Имена борцов не называются, но один из них является олимпийским чемпионом, а второй — призёром ОИ.
«Из состава сборной команды спортсмены получают повестки, отмечают и продолжают заниматься. Были два парня. Один – олимпийский чемпион, а второй — призёр. Насколько я знаю, есть списки, которые отправлены в Министерство спорта, а они взаимодействуют с Министерством обороны», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».
Ранее появилась информация, что повестку о мобилизации получили саночник сборной России и ряд спортсменов из других видов спорта.
Новость по темеСаночник сборной России получил повестку о мобилизации
Спортсмен хотел избить соперника на турнире по борьбе.
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