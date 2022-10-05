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Победитель и призёр Олимпийских игр по борьбе получили повестки в военкомат

Победитель и призёр Олимпийских игр по борьбе получили повестки в военкомат
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что два спортсмена сборной России получили повестки в военкомат. Имена борцов не называются, но один из них является олимпийским чемпионом, а второй — призёром ОИ.

«Из состава сборной команды спортсмены получают повестки, отмечают и продолжают заниматься. Были два парня. Один – олимпийский чемпион, а второй — призёр. Насколько я знаю, есть списки, которые отправлены в Министерство спорта, а они взаимодействуют с Министерством обороны», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что повестку о мобилизации получили саночник сборной России и ряд спортсменов из других видов спорта.

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