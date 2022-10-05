В ОКР отреагировали на решение IBA допустить российских боксёров на международные старты

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксёров к международным соревнованиям.



«Решение Международной ассоциации бокса мы можем только приветствовать. Об изменении риторики на уровне МОК и спортивных федераций в вопросе отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях в последнее время говорили много.

Теперь же видим и первые практические действия. Сейчас важно дождаться имплементации сегодняшнего решения IBA, как это будет происходить уже в чисто спортивной плоскости», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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