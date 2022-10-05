Семерых велогонщиков из одной команды дисквалифицировали за допинг
Поделиться
Семь велогонщиков португальской команды W52-FC Porto были дисквалифицированы за допинг. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на Антидопинговое управление Португалии.
Жоао Родригеш, являющийся победителем Тура Португалии 2019 года и «Волта Аргарви» 2021 года, получил четыре года за нестыковки в биопаспорте и ещё три — за «обладание запрещённым методом».
Руй Виньяш и Рикардо Местре получили по три года за обладание запрещённым бетаметазоном, а велогонщики Рикардо Вилеа, Даниел Местре, Хосе Невес и Самуэль Калдейра были также дисквалифицированы на три года за хранение гормонов роста и других запрещённых веществ.
Новость по темеВ USADA отреагировали на то, что Макгрегора ни разу не проверяли на допинг в 2022 году
Также можете посмотреть видео про невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов.
Комментарии
- 5 октября 2022
-
15:54
-
14:49
-
14:24
-
13:50
-
13:15
-
12:20
-
12:04
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:11
-
09:50
-
08:52
-
08:15
-
08:01
-
00:12
- 4 октября 2022
-
23:43
-
23:13
-
21:10
-
20:52
-
17:40
-
16:13
-
13:39
-
13:00
-
12:20
-
12:10
-
12:06
-
11:39
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
Партнерский контент