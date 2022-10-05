Семерых велогонщиков из одной команды дисквалифицировали за допинг

Семь велогонщиков португальской команды W52-FC Porto были дисквалифицированы за допинг. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на Антидопинговое управление Португалии.

Жоао Родригеш, являющийся победителем Тура Португалии 2019 года и «Волта Аргарви» 2021 года, получил четыре года за нестыковки в биопаспорте и ещё три — за «обладание запрещённым методом».

Руй Виньяш и Рикардо Местре получили по три года за обладание запрещённым бетаметазоном, а велогонщики Рикардо Вилеа, Даниел Местре, Хосе Невес и Самуэль Калдейра были также дисквалифицированы на три года за хранение гормонов роста и других запрещённых веществ.

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