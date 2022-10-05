Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звёзды» в Москве, Карякин — второй

В московском «Крокус Сити» завершился турнир «Шахматные звёзды — 2022». По итогам рапида и блица победителем соревнований стал Владислав Артемьев. Российский гроссмейстер стал лучшим в рапиде и финишировал вторым в блице. Победу в блице одержал Сергей Карякин, опередивший Артемьева по дополнительным показателям (оба набрали по 12 очков). В общем зачёте Карякин – второй.
Третьим в блице стал экс-чемпион мира Владимир Крамник, на счету которого 11 очков. По итогам блица и рапида Крамник поделил третье место с азербайджанцем Теймуром Раджабовым и Раунаком Садвани из Индии.
Турнир проходил с 29 сентября по 5 октября. Призовой фонд соревнований составил 14,25 млн рублей. В день отдыха между играми в рапид и блиц, 3 октября, прошли мастер-классы с участвовавшими гроссмейстерами.
- 5 октября 2022
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