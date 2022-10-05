Карякин надеется, что ФИДЕ последует примеру Международной ассоциации бокса

Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксёров к международным соревнованиям под национальными флагами и с гимнами стран.



«Надеюсь, скоро мы (российские шахматисты. — Прим. «Чемпионата») будем выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Сегодня мы все читали, что федерация бокса допустила россиян в полноценную семью бокса, поэтому будем надеяться на что-то подобное со стороны ФИДЕ в шахматах», — приводит слова Карякина ТАСС.

По решению Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сборные России и Беларуси не могут участвовать в турнирах под эгидой организации, при этом в индивидуальных соревнованиях гроссмейстеры могут играть под флагом ФИДЕ. При этом сам Карякин был на полгода отстранён ФИДЕ за публичную поддержку спецоперации на Украине.