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Карякин надеется, что ФИДЕ последует примеру Международной ассоциации бокса

Карякин надеется, что ФИДЕ последует примеру Международной ассоциации бокса
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Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксёров к международным соревнованиям под национальными флагами и с гимнами стран.

«Надеюсь, скоро мы (российские шахматисты. — Прим. «Чемпионата») будем выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Сегодня мы все читали, что федерация бокса допустила россиян в полноценную семью бокса, поэтому будем надеяться на что-то подобное со стороны ФИДЕ в шахматах», — приводит слова Карякина ТАСС.

По решению Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сборные России и Беларуси не могут участвовать в турнирах под эгидой организации, при этом в индивидуальных соревнованиях гроссмейстеры могут играть под флагом ФИДЕ. При этом сам Карякин был на полгода отстранён ФИДЕ за публичную поддержку спецоперации на Украине.

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