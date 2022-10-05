Крамник предположил, когда Карякин вернётся на прежний уровень

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался о перспективах Сергея Карякина вернуться на прежний уровень и вновь бороться за самые высокие позиции.
«Сможет, конечно. Сейчас всем непросто, потому что турниров мало. А тем более когда был такой длительный простой. В любом виде спорта ты можешь тренироваться по восемь часов в день, но нужна практика. Наверное, не сразу он выйдет на свой уровень, но это вопрос нескольких месяцев, может быть, года», — приводит слова Крамника «Газета.Ru».
В 2016 году Карякин одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону. В 2022 году Карякин снова должен был играть в турнире претендентов, но был на полгода отстранён ФИДЕ за публичную поддержку спецоперации на Украине.
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