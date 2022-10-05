Гроссмейстер Владимир Крамник назвал любимую команду в ЧР по футболу

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник, который после завершения карьеры проживает в Швейцарии, рассказал о своём любимом клубе, выступающем в чемпионате России по футболу.

«Моя любимая команда — «Краснодар», давно за неё болею. Несмотря на всё происходящее с клубом, они молодцы, держатся. Да, у них резко ослабился состав, но всё равно находятся наверху, борются как могут. Мне очень симпатична эта команда. К тому же у меня хорошие отношения с Сергеем Галицким, я искренне уважаю и его как человека, и весь проект», — приводит слова Крамника «Газета.Ru».

Крамник приезжал в Москву для участия в турнире «Шахматные звёзды». Владимир занял третье место в блиц-турнире и поделил аналогичную позицию ещё с двумя гроссмейстерами по итогам блица и рапида.