Крамник объяснил, почему Непомнящий так убедительно выиграл Турнир претендентов — 2022

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник объяснил, почему Ян Непомнящий так убедительно выиграл Турнир претендентов – 2022.

«Я думаю, что было определённое стечение обстоятельств. Прошли отбор хорошие шахматисты, но, прямо скажем, не сильнейшие. Не играл Уэсли Со, который, безусловно, должен бы был выступать. Не было Аниша Гири, который сильнее половины участников турнира претендентов. Так получилось. Можно ограничиться этими двумя фамилиями, а можно и другие назвать. Состав получился средненьким для турнира претендентов. К тому же сказался период пандемии, многие были растренированы.

Шахматисты играли онлайн в блиц — это вредит классике, потому что начинаешь по-другому принимать решения, играть поверхностно. А классических турниров мало. Думаю, когда шахматный тур начнётся по полной программе, люди разыграются и выйдут на прежний уровень. Так что, полагаю, причина невысокого уровня турнира претендентов кроется в этих аспектах. Когда ты играешь один-два турнира в год, ты не наигран. В этом плане у Яна было преимущество, он всё-таки играл матч на первенство мира — да, тяжелейший, но некоторые из участников турнира претендентов вообще почти не играли в классику. Классика и рапид или блиц — это очень разные вещи, и это тоже сказалось», — приводит слова Крамника «Газета.Ru».