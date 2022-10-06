Женский чемпионат мира по волейболу. Результаты игрового дня, 5 октября

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Польше и Нидерландах, завершились матчи второго игрового дня группового этапа. Единственной командой, не проигравшей ни одного матча, остаётся сборная Сербии, на счету которой семь побед. Второе место в группе F с шестью победами занимает команда Турции.

Группу Е возглавляет команда Италии, у которой шесть побед и одно поражение. По пять побед у сборных Китая, Бельгии, Японии и Бразилии.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины

Группа Е. Роттердам, Нидерланды

Италия – Япония – 3:1 (20:25, 25:20, 25:14, 25:15)

Китай – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:15, 25:19, 25:21)

Бельгия – Аргентина – 3:0 (25:15, 25:23, 25:23)

Группа F. Лодзь, Польша

Таиланд – Германия – 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 23:25)

Турция – Канада – 3:0 (25:22, 26:24, 28:26)

Сербия – Доминиканская Республика – 3:0 (26:24, 25:20, 25:17)

США – Польша – 0:3 (23:25, 20:25, 18:25)