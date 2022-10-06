Чемпионка мира Мария Пасека объявила об отъезде из России

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке, российская гимнастка Мария Пасека объявила об отъезде из страны.

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня.

Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как всё сложится. Когда я вернусь на родину», — написала Пасека в своих социальных сетях.

Также 27-летняя Пасека — четырёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка Европы, четырёхкратная чемпионка Универсиад. Спортсменка является заслуженным мастером спорта России.

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