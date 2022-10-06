Результаты международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звёзды — 2022»

5 октября в ТРК «VEGAS Крокус Сити» завершился международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды – 2022» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 14 250 000 рублей проходил в «Крокус Сити» с 30 сентября по 5 октября.
Победителем турнира «Шахматные звёзды – 2022» по сумме занятых мест стал 24-летний гроссмейстер Владислав Артемьев. Он победил в быстрых шахматах, а затем стал вторым в блице. На втором месте оказался фаворит турнира Сергей Карякин. С третьего по пятое место участники набрали одинаковое количество очков, но по дополнительному показателю – лучшему результату в рапиде – места распределились следующим образом: на третьем месте Теймур Раджабов, на четвёртом – Раунак Садвани, на пятом – Владимир Крамник. Шестое место у Франсиско Вальехо, седьмое – у Александра Морозевича, на восьмом – Эрнесто Инаркиев. Девятое и 10-е места – у Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.
В турнире среди юных шахматистов высокий класс игры продемонстрировал десятилетний Матфей Юрасов, которому на сеансе одновременной игры удалось обыграть и победителя взрослого турнира Владислава Артемьева, и чемпиона мира по быстрым шахматам Сергея Карякина.
За ходом турнира зрители следили с помощью трансляции на большом экране в ТРК VEGAS и онлайн.
Организаторы международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы».
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