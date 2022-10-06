Лала Крамаренко была лучшей в трёх видах на этапе Кубка сильнейших в Москве

Лала Крамаренко завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях на втором этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который проходил в Москве. Крамаренко одержала победу в упражнениях с булавами, лентой и мячом. Упражнение с обручем выиграла Анастасия Гузенкова, ставшая второй во всех остальных видах.

Также Крамаренко первенствовала в многоборье. Второй стала Гузенкова, третьей – Мария Победушкина.

Сёстры Аверины пропускали соревнования в Москве.

Художественная гимнастика. II этап Кубка сильнейших — 2022

Мяч

1. Лала Крамаренко — 38,40.

2. Анастасия Гузенкова — 35,75.

3. Мария Победушкина — 34,50.

Лента

1. Лала Крамаренко — 36,40.

2. Анастасия Гузенкова — 34,65.

3. Александра Скубова — 33,10.

Булавы

1. Лала Крамаренко — 35,15.

2. Анастасия Гузенкова — 34,70.

3. Александра Скубова — 34,30.

Обруч

1. Анастасия Гузенкова — 36,35.

2. Александра Скубова — 35,15.

3. Лала Крамаренко — 34,70.